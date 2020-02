Ciro: ‘Conheço a frouxidão moral’ de Bolsonaro, ‘ele vai recuar’

Equipe BR Político

O ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT-CE) afirmou nesta quarta-feira, 26, que acredita que o presidente Jair Bolsonaro vai recuar em relação à convocação feita para ato em defesa do governo e contra o Congresso e o STF. “Conheço a frouxidão moral do senhor Jair Bolsonaro e ele vai recuar”, disse Ciro em transmissão ao vivo pelo Twitter.

Ciro respondeu a perguntas feitas por seus seguidores. Um dos internautas quis saber se o Brasil corre o risco de viver um golpe de Estado. Segundo o ex-ministro, “não há a menor dúvida de que na cabeça de Bolsonaro está esse despropósito (autogolpe)”.

O político afirmou que até agora estava “muito tranquilo” e que não quer se “somar ao lulopetismo”, mas que agora o presidente “passou dos limites”. Na semana passada, o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE), irmão de Ciro, foi atingido por dois tiros ao tentar ultrapassar motim policial em Sobral.

General Augusto Heleno

Ciro também soltou o verbo contra o ministro do GSI, Augusto Heleno. “O senhor é um boçal, traidor do uniforme de Caxias. É sob coisa que a FAB brasileira hospedou um narcotraficante para levar um vexame do nome do Brasil numa aeronave oficial da Força Aérea do Brasil e até hoje o senhor não deu um esclarecimento ao povo brasileiro. Essa é a sua tarefa”, disse Ciro.

“O senhor não representa mais o uniforme de Caxias. O senhor é um politiqueiro boçal igual ao seu chefe”, afirmou.