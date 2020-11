Ciro contraria Lupi e vai declarar apoio a Manuela

Vera Magalhães

O principal expoente do PDT e desde já pré-candidato do partido à Presidência em 2022, Ciro Gomes, vai contrariar a indefinição manifestada pelo presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, na primeira entrevista depois do primeiro turno, e declarar apoio a Manuela Dávila, do PC do B, para a Prefeitura de Porto Alegre.

Lupi disse nesta segunda-feira que o PDT terá dificuldade de apoiar Manuela e também Eduardo Paes, no Rio de Janeiro.

Aliados de Ciro dão como certa a disposição de declarar publicamente apoio a Manuela, mas dizem que ele ainda está avaliando a postura a adotar no Rio.

Ciro tenta costurar o maior número possível de alianças, mesmo com partidos fora da chamada esquerda, já com vista a 2022. Dando continuidade a um namoro com o DEM, manifestado em declarações nos últimos meses, o PDT tem o vice na chapa vencedora do partido à prefeitura de Salvador.

Também integra a chapa de João Campos, finalista na disputa no Recife (PE). E disputa, com José Sarto, atual presidente da Assembleia do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza, base eleitoral da família Ferreira Gomes. Para fechar o grande investimento no Nordeste, o PDT também tem o favorito na disputa pelo segundo turno de Aracaju (SE), Edvaldo Nogueira, e o veterano Ronaldo Lessa como vice na chapa de JHC (PSB) à Prefeitura de Maceió.

Diante desse desempenho, que inclui ainda o fato de o PDT ter quase o dobro de prefeitos eleitos que o outrora hegemônico PT, aliados de Ciro procuram se contrapor a uma certa euforia das análises sobre o sucesso eleitoral do PSOL, como expoente mais chamativo da chamada nova esquerda.

A base de lançamento sólida no Nordeste, outrora reduto irrefutável do lulopetismo, é o trunfo que o pedetista vai erguer para reivindicar para si o papel de vitorioso das eleições — contrariando a avaliação feita por mim de que ele ainda dependeria do “VAR” do segundo turno para confirmar seu desempenho.