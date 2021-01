Ciro dá solução após saída da Ford: ‘Impeachment já’

Que desastre, meu Deus do céu! A Ford anunciou que vai fechar todas as suas fábricas no Brasil. Com a saída de mais uma montadora, nosso país segue afundando no processo de desindustrialização. Bolsonaro vai liquidar nossa Nação! Congresso, cumpra seu dever: IMPEACHMENT JÁ!

— Ciro Gomes (@cirogomes) January 11, 2021