Ciro diz que vai acionar Tribunal de Haia contra Bolsonaro

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) anunciou nesta manhã de sábado, 28, que vai acionar o Tribunal Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas, em Haia (Holanda), para que o presidente Jair Bolsonaro responda por “crime contra a humanidade”. Bolsonaro tem defendido o descumprimento de normas internacionais sanitárias a favor do isolamento social no combate da pandemia do coronavírus. A postura produziu hoje uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro para que a União suspenda a campanha ‘O Brasil Não Pode Parar’, que prega o fim do isolamento social e a reabertura do comércio. A decisão manda o Planalto não veicular por rádio, televisão, jornais, revistas, sites ou qualquer outro meio físico ou digital as peças publicitárias da campanha ou qualquer outra mensagem que sugira à população “comportamentos que não estejam estritamente embasados em diretrizes técnicas, emitidas pelo Ministério da Saúde, com fundamento em documentos públicos, de entidades científicas de notório conhecimento no campo da epidemiologia e da saúde pública”. Na quinta, 26, um vídeo da campanha “em fase experimental“, segundo a Secom, foi divulgado em rede social do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente.

O mundo inteiro está chocado com o que Bolsonaro está fazendo. Vamos levar ele a responder pelo que está fazendo no Tribunal de Haia (Tribunal Internacional de Justiça) como genocida, por crime contra a humanidade! — Ciro Gomes (@cirogomes) March 28, 2020