Ciro é diagnosticado com covid-19

O ex-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, testou positivo para covid-19. Em comunicado publicado na noite de terça-feira, 13, nas redes sociais, ele afirma que está bem e já iniciou o protocolo de isolamento social.

“Mesmo tendo tomado todos os cuidados e de ter seguido os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias, apresentou sintomas leves de gripe no último sábado (10/10), fez o exame e testou positivo para covid-19”, diz o texto. A nota afirma ainda que a companheira de Ciro, Giselle Bezerra também realizou o teste, mas o resultado foi negativo.

De acordo com a atualização feita ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, o País tem 5.114.823 pessoas contaminadas e 151.063 mortas em decorrência do novo coronavírus desde o início da pandemia. Já o balanço do Ministério da Saúde aponta para 4.526.975 brasileiros recuperados da doença e outros 435.655 em acompanhamento.