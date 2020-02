Ciro e Orlando Silva ‘renovam afinidades’

Equipe BR Político

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, esteve com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) em vista feita nesta quinta, 6, a Sobral (CE) para conhecer o modelo educacional da cidade. No encontro exposto em rede social, o futuro presidenciável diz que o PDT está preocupado em construir “alternativas” para a disputa municipal em São Paulo, especialmente depois de entrar em choque com uma das apostas do partido, a deputada Tabata Amaral. “Isso é um encontro de velhos amigos. Estamos renovando afinidades, mas afirmando um traço bem comum, que é a preocupação com o futuro do Brasil”, afirmou Ciro.