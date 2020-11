Ciro em dia de cabo eleitoral

Um dia antes da eleição em primeiro turno, o ex-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, está tendo um dia de cabo eleitoral virtual dos candidatos do partido. Desde a manhã, o pedetista tem usado o Twitter para pedir votos a seus correligionários. Ao lado do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, o pedetista está entre os principais padrinhos políticos desta eleição.

O candidato da sigla em Cabo Frio (RJ), José Bonifácio, foi o primeiro, neste sábado, 14, a quem Ciro pediu votos. Ele aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto à prefeitura da cidade.

Depois, foi a vez de investir na campanha para colocar a Delegada Martha Rocha no segundo turno do pleito do Rio de Janeiro. Atenção, carioca! Seu voto é muito importante para o futuro do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. @delmartharocha teve coragem para fiscalizar o governo do estado e derrubar Witzel, agora vai derrubar Crivella da prefeitura. Rumo ao 2º turno, com Martha e @andersonquack!”, escreveu.

Ciro ainda pediu votos para Juliana Brizola, que disputa a prefeitura de Porto Alegre e Márcio França, do PSB, que briga em São Paulo, onde os dois partidos integram a mesma coligação.

O pedetista ainda aproveitou para criticar candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro. “Alô, alô, brasileiros! Votar em candidatos ligados ao Bolsonaro é dizer amém ao governo desastrado e genocida, além de fechar os olhos para essa corrupção generalizada!”, criticou.