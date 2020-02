Ciro Gomes cobra Moro por morte de miliciano

Equipe BR Político

O ex-candidato à Presidência Ciro Gomes usou sua conta no Twitter para cobrar do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que seja investigada a circunstância da morte do ex-PM e miliciano Adriano da Nóbrega, morto no último domingo, 9, pela polícia da Bahia.

“Se Sérgio Moro não esclarecer cabalmente este estranhíssimo encadeamento de fatos que inequivocamente estabelece vínculos entre Bolsonaro, filhos e mulher, Queiroz, as milícias do RJ e o assassinato de Marielle e Anderson, terá se transformado em cúmplice!”, disse Ciro pelo Twitter, na noite de ontem.