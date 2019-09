Ciro calcula que Bolsonaro renunciará

Equipe BR Político

O ex-ministro Ciro Gomes deu um palpite de que o presidente Jair Bolsonaro não chega ao fim do mandato porque, segundo ele, pode renunciar. “Acho que ele não termina o governo. Isso é um mero palpite. Espero que não seja pelo suicídio. Meu palpite, é um mero palpite, é que vai ser por renúncia“, afirmou ele ao Estadão. O pré-candidato presidencial para 2022 enumerou alguns agouros para os próximos seis meses, como a deterioração do cenário internacional e da paciência do ministro Paulo Guedes com as “irracionalidades” do chefe, o que vai gerar a saída do titular da Economia do governo.

Ciro voltou a marcar posição contra o PT, culpando-o pela vitória do atual presidente. “Ou você acha que o Bolsonaro se elegeria sem o que o PT fez? O Bolsonaro nunca foi o candidato da direita brasileira. O Bolsonaro foi engolido pela direita brasileira porque era o cara que foi identificado pelo nosso sofrido povo como o mais tosco intérprete do antipetismo que era a força dominante”, reiterou.