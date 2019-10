Ciro retoma debate sobre a dívida dos consumidores

Marcelo de Moraes

Durante a campanha presidencial passada, um dos pontos altos da plataforma de Ciro Gomes (PDT) foi a prioridade dada aos consumidores endividados do País. Nas suas peças de campanha, Ciro prometia tirar o nome das pessoas do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). Nesta terça, o político pedetista voltará a tratar do assunto em audiência pública da Comissão Especial do Superendividamento do Consumidor, criada justamente para debater formas de reduzir as dívidas da população.

Colega de partido de Ciro, o deputado Idilvan Alencar (PDT-CE), um dos autores da proposta da audiência, lembra que hoje “60% das famílias brasileiras estão endividadas, e 30% em situação de inadimplência”.