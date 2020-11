Ciro Gomes se junta à campanha de Márcio França em SP

Márcio França (PSB) ganhará na próxima segunda um cabo eleitoral para chamar de seu na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Se Celso Russomano (Republicanos) tem Jair Bolsonaro, e Bruno Covas (PSDB) tem João Doria, França terá ao seu lado na reta final a presença de Ciro Gomes (PDT). O ex-candidato à presidência em 2018 estará na capital paulista para tentar ajudar França na ida ao segundo turno.

O vice de França, Antonio Neto, é do PDT, em uma aliança que se repete em outras cidades pelo Brasil. França está empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL) e com Russomano, na briga para quem irá disputar o segundo turno possivelmente com Covas, atual prefeito e líder nas pesquisas de intenção de voto.