Ciro: ‘Informação é que Cid não corre risco de morte’

Gustavo Zucchi

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, informou que, ao menos até o momento, a informação e que seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT-CE), não corre risco de morrer após ser alvejado por um tiro em protesto de PMs em Sobral, no Ceará. “Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo”, afirmou.

Cid tentou derrubar um bloqueio a um batalhão feito por policiais grevistas com uma retroescavadeira. Os manifestantes reagiram atirando contra o veículo. “Novos exames estão sendo feitos mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte. Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei”, completou Ciro.