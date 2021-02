Ciro Nogueira ataca presidente da Câmara: ‘Rodrigo Trump Maia’

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), atacou Rodrigo Maia, dizendo que ele desrespeitou “as regras mínimas do regimento” nas discussões sobre a eleição da Câmara. Ciro, que era muito próximo de Maia até pouco tempo atrás, faz campanha para eleger Arthur Lira. E, nos ataques a Maia, chegou a compará-lo a Donald Trump. “Rodrigo Trump Maia”, escreveu nas suas redes sociais.

“Rodrigo Maia ultrapassou todos os limites e desrespeitou, infelizmente, as regras mínimas do regimento em seu dia derradeiro de presidência. Lamento muito. Ele se apequena cada vez mais numa cadeira que lhe parece cada vez maior”, escreveu, reclamando da homologação do bloco de apoio a Baleia Rossi, que alega ter sido feita fora de prazo.

“As presidências passam, Rodrigo Maia. Um dia você lamentará e se envergonhará do que fez hoje. Uma pena”, acrescentou o integrante do Centrão.