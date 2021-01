Ciro Nogueira empareda Baleia: Existe compromisso de impeachment?

O fantasma de impeachment do presidente Jair Bolsonaro ronda o núcleo de aliados do chefe do Planalto. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) tentou emparedar Baleia Rossi (MDB-SP) neste domingo, 24, sobre a possibilidade de dar seguimento a um processo de afastamento do presidente caso seja eleito a presidente da Câmara. Seu candidato na disputa é o deputado Arthur Lira (PP-AL), que tem apoio de Bolsonaro.

“Seria bom que o candidato @Baleia_Rossi afastasse mais uma das inúmeras dúvidas que o cercam: existe de fato um compromisso dele em pautar um pedido de impeachment ou ele pode chamar isso claramente de mentira da @gleisi, presidente do PT?”, questionou.

Na semana que passou, a presidente nacional do PT reforçou pressão do partido pelo afastamento de Bolsonaro. A deputada federal afirmara na semana anterior que o candidato do bloco da qual o PT faz parte vai perder votos caso não leve a sério a possibilidade de impeachment, o que foi um dos critérios para que seu partido entrasse no barco de Baleia.

Seria bom que o candidato @Baleia_Rossi afastasse mais uma das inúmeras dúvidas que o cercam: existe de fato um compromisso dele em pautar um pedido de impeachment ou ele pode chamar isso claramente de mentira da @gleisi, presidente do PT? — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) January 24, 2021