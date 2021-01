Ciro Nogueira fala em ‘desrespeito’ de Baleia com deputados

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) disparou nesta manhã de sexta, 29, contra Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o candidato do atual presidente da Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP), pelo Twitter. O parlamentar, cujo partido apoia o candidato do DEM de Maia à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirma não ter gostado da postagem de Baleia quando este disse que quer ser presidente de uma Câmara que não se vende por 30 moedas.

Como você tem lido aqui no BRP, o toma lá, dá cá tem rolado solto nesta campanha. Com a promessa de liberar emendas extra-orçamentárias e distribuir cargos, o Planalto passou os últimos dias operando para atrair votos para o deputado Arthur Lira (PP-AL) e, no Senado, para Pacheco.

“Infeliz e desrespeitosa a postagem do candidato de @RodrigoMaia. Se como candidato demonstra tamanho desprezo por seus pares, imagina o que seria no que acredita ser o “trono” da presidência? Seu tom reflete o mesmo preconceito e complexo de superioridade dos que o cercam”, escreveu Nogueira.