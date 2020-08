Ciro Nogueira não vê Guedes como ‘insubstituível’

Um dos caciques do Centrão que mais se aproximou de Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), não parece fazer tanta questão de manter Paulo Guedes por perto. Em entrevista para a CNN na noite desta sexta-feira, 14, oo progressista disse que o atual ministro da Economia “não é insubstituível”. “Ninguém é insubstituível e nem pode. O foco do comando é do presidente”, disse, ainda ironizando que o País não fechará caso ocorra uma troca.

Apesar das reuniões que selaram uma “união” entorno do teto de gastos e da responsabilidade fiscal, duas bandeiras de Guedes, o Centrão não morre de amores pelo ministro. Há tempos, o economista é alvo de críticas pelos corredores do Congresso. Parlamentares do grupo não escondem que há uma convergência maior nas posições de Rogério Marinho, atual ministro do Desenvolvimento Regional e ex-parlamentar.