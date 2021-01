Ciro Nogueira pressiona Maia por voto presencial na Câmara

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), pressiona Rodrigo Maia para que a eleição à presidência da Câmara, prevista para 2 de fevereiro, seja feita de forma presencial nesta pandemia. Nogueira teme traições ao representante de seu partido na disputa, Arthur Lira (AL), caso o voto seja remoto. Ainda não há decisão sobre o assunto.

“Mesmo sob pandemia, milhões de eleitores foram às urnas. Senadores tb irão votar presencialmente. Causa estranheza, no mínimo, Rodrigo Maia defender eleições remotas para seu sucessor na Câmara. Deputados correm mais risco de adoecer de covid que os demais brasileiros?”, escreveu o principal representante do centrão no Senado nesta manhã de quarta, 6, no Twitter.

O parlamentar expressara já preocupação com o sistema de votação na Câmara em documento enviado a Maia no final de dezembro, com base no Regimento Interno da Casa que prevê apenas votações presenciais, em que questionava: “qual a garantia de que o sigilo do voto de cada parlamentar será preservado, bem assim a integridade de sua escolha, já que o processo de votação será realizado pela internet, abrindo-se a possibilidade de ataques e manipulações externas?”.