Ciro Nogueira propõe imposto para empresas de tecnologia no Brasil

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) aventou nesta quarta-feira, 25, a possibilidade da criação de um novo imposto sobre grandes empresas do setor digital no Brasil nos moldes da tributação confirmada hoje na França. O parlamentar afirmou que está “estudando” um projeto de lei sobre o tema.

O país europeu aplicará um imposto sobre as gigantes da internet, como Google, Amazon, Facebook e Apple. A medida fez com que os Estados Unidos ameaçassem sobretaxar produtos franceses em US$ 1,3 bilhão.

“Vejo com entusiasmo a decisão do governo da França de aplicar um imposto sobre as grandes empresas do setor digital. O Brasil deveria seguir o exemplo, o que nos ajudaria no pagamento do auxílio emergencial e promoveria justiça na tributação dos grandes grupos digitais”, escreveu o senador nas redes sociais. “Já estou estudando, junto com a minha assessoria, a formalização de um projeto de lei nesse sentido.”