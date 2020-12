Ciro Nogueira tenta convencer MDB a largar Maia

O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PP-PI), está tentando convencer o MDB a largar Rodrigo Maia (DEM-RJ) na eleição à presidência da Câmara em troca de apoio no Senado. Nogueira apoiaria um emedebista para a vaga de Davi Alcolumbre (DEM-AP) se a legenda se juntasse ao bloco de Arthur Lira (PP-AL) na Casa Baixa. Segundo fontes do MDB ouvidas pelo BRP, as negociações existem, mas Baleia Rossi (MDB-SP), presidente da sigla e que sonha em ser o nome de Maia na Câmara, resiste a essa ideia. Oficialmente o MDB integra o bloco lançado por Maia na última quarta-feira, 9, que reúne também DEM, PSDB, PSL, Cidadania e PV.

No Senado, Alcolumbre tenta articular a indicação de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), mas nomes do MDB como Eduardo Braga (AM) e Eduardo Gomes (TO) tentam se viabilizar como candidatos para sucessão na Casa Alta. A ideia é que existe um nome apontado pelo presidente do Senado antes do Natal.