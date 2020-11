Ciro: ‘Para a família Bolsonaro, não basta ser ladrão

O ex-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, usou o Twitter na manhã desta quinta-feira, para comentar – com um cutucão – a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), sua esposa, Fernanda Antunes Figueira, e outros 15, incluindo o ex-assessor Fabrício Queiroz, sua esposa, Márcia Aguiar, e duas filhas do casal.

“Para a família Bolsonaro, não basta ser ladrão, tem que corromper as esposas e os filhos também. Vergonha! O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou a mulher de Flávio Bolsonaro e as filhas do Queiroz no esquema de corrupção das ‘rachadinhas'”, escreveu Ciro.

Na quarta-feira, o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia se dá no âmbito do Caso Queiroz, como ficou conhecido o processo das “rachadinhas” supostamente praticadas por Flávio no período em que era deputado na Assembleia Legislativa do Rio.