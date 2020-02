Ciro para Carlos: ‘Nós do Ceará somos seu pior pesadelo’

Gustavo Zucchi

Com boa parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro querendo a cabeça do senador Cid Gomes (PDT-CE) por ter investido contra um bloqueio de amotinados da PM do Ceará, o irmão do pedetista, Ciro Gomes, saiu em sua defesa. O ex-candidato à Presidência respondeu a Carlos Bolsonaro prometendo não baixar o tom contra a família presidencial. “Libélula deslumbrada, nós aqui no Ceará somos e seremos o pior pesadelo de sua família de canalhas, milicianos e peculatários corruptos”, escreveu Ciro, lembrando ainda do caso Fabrício Queiroz. “Quanto dinheiro roubado o Queiroz depositou na conta da mulher de seu pai, o canalha maior?”, perguntou.