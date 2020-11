Ciro prevê ‘muita turbulência’

Ao analisar os dados referentes ao IPCA-15, que funciona como uma prévia da inflação, Ciro Gomes não escondeu sua preocupação. O indicador mostrou um aumento dos preços em 0,81%, o pior novembro em cinco anos. No mês passado, já tinha subido 0,94%. Com esses dados, Ciro, que foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, avalia que a economia vai seguir enfrentando sérios problemas. E responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro por isso.

“Bolsonaro está sufocando o povo trabalhador! O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, desvalorização que está trazendo a inflação de volta. Alta dos preços, fim do socorro emergencial e congelamento do salário mínimo… Vem aí muita turbulência”, afirmou.