Ciro provoca e Huck diz ser a favor de tributação sobre herança

O apresentador Luciano Huck, potencial candidato à Presidência em 2022, afirmou ser favorável tributação sobre herança. O comentário veio em resposta a uma provocação feita pelo ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) que, pelo Twitter, disse não ser justo que um trabalhador comum pague tributação pela moto, e outras pessoas ricas, como Huck e o governador de São Paulo, João Doria, não paguem pelo jatinho, helicóptero ou lancha.

“Imposto sobre heranças. EUA cobram 40%, o Brasil cobra 4%. Um trabalhador de aplicativo paga IPVA da moto, enquanto Luciano Huck e João Dória, que compraram jatinho subsidiado com dinheiro público, não pagam IPVA do jatinho. Tbm não é cobrado de helicóptero e lancha”, escreveu Ciro em sequência de mensagens publicadas na rede social para rebater a afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil “está quebrado.

A taxação de fortunas foi uma das bandeiras de Ciro na campanha presidencial de 2018.

Em resposta, Huck escreveu:

“Boa, Ciro. Concordo contigo. Sou a favor de uma maior tributação sobre herança. Tb defendo um imposto tipo IPVA sobre aeronaves e barcos. Seria o primeiro a pagar. É o justo. Mas creio que dá pra fazer tudo isso de forma construtiva. Resgatando a serenidade e a confiança no país”, disse.