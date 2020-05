Ciro repete: ‘General Heleno, não temos medo de você’

A troca de insultos entre o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) pelas redes segue seu curso com mais uma sequência do pedetista no Twitter em tréplica contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência. Primeiro, Ciro, em entrevista à CNN, disse ontem que o general “não é um homem de honra” e que ele “acanalhou-se”. Segundo, o ministro respondeu que “mal conhece” o pedetista, considera-o um “canastrão”, “lixo humano” e “débil mental”, como Adélio Bispo, autor confesso da facada contra o presidente Jair Bolsonaro. Esta última desqualificação vai contra, inclusive, a tese do chefe do Planalto de que Adélio agiu sob encomenda. Agora, Ciro lista uma série de 10 acusações contra Heleno:

“1 – É ou não é verdade que ele está sujando o nome das Forças Armadas ao defender a pior bandidagem corrupta, ligada às milícias, que representa Bolsonaro?

2 – É ou não é verdade que ele está agindo para defender Bolsonaro no flagrante crime de interferência na Polícia Federal, tendo inclusive mentido (crime de perjúrio) ao STF sobre isso?

3 – É ou não é verdade que ele é o encarregado pelo Bolsonaro para entregar o Brasil ao interesse dos EUA?

4 – É ou não é verdade que entregaram a Base de Alcântara aos americanos? Um lugar dentro do Brasil que nenhum brasileiro, civil nem militar, poderá acessar sem consentimento das forças de segurança norte-americana?

5 – É ou não é verdade que o Brasil aceitou colocar um general no vice-comando das forças sul dos EUA? Violando uma história de soberania de nossas Forças Armadas?

6 – É ou não é verdade que o Brasil aceitou manobras militares com americanos na nossa Amazônia para provocar uma nação vizinha?

7 – É ou não verdade que essa provocação gerou a chegada de Chineses e Russos na Venezuela com equipamentos militares, ameaçando a integridade de nosso território e a nossa soberania nacional?

8 – É ou não é verdade que aceitou entregar a Embraer para os norte-americanos, quebrando a nossa mais preciosa indústria aeroespacial e de defesa?

9- É ou não é verdade que o Bolsonaro mandou e o Exército comprou da Índia toneladas de químicos para fazer a cloroquina por um preço 6 vezes maior do que o governo já havia comprado no ano passado?

Detalhando: O preço do quilo (R$ 1.304) é quase seis vezes aquele pago pelo Ministério da Saúde em contrato assinado em maio de 2019, quando o governo federal desembolsou R$ 219,98 por quilo, com a empresa: Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda.

Olha, general Heleno, eu disse e vou repetir: não temos medo de você e vamos enfrentar se ameaçar nosso povo, nosso país e nossa Democracia!”.