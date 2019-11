Ciro só conversa com Lula se tiver ‘testemunha’

Equipe BR Político

Apesar de considerar Lula como o “maior líder popular do Brasil”, o pedetista Ciro Gomes afirma que “agora ele está fazendo mal ao País, porque só pensa no seu projeto particular de poder”.

Em entrevista à Coluna Direto da Fonte, do Estadão, o ex-ministro reafirmou que só fala com Lula se for procurado pelo petista. Mas que a conversa precisa de testemunha, pois já perdeu a confiança naquilo que Lula fala. Se o ex-presidente ligasse agora para Ciro, a resposta é contundente. “Evidente que atendo. Se ele ligar, atendo.”

E faz suas ressalvas. “Mas a conversa terá de ser com testemunha, porque perdi a confiança nele. E só converso se for sobre o futuro do Brasil. O que Lula diz de manhã não serve de tarde. Ele é uma pessoa querida pelo povo, o mesmo povo que eu amo também, que é o povo mais pobre, mas ele tem uma falta de pudor inaceitável. Lula não faz autocrítica, fala como se quem tivesse feito o que fez fosse um alienígena. Ele parece um ombudsman do Brasil. O compromisso de Lula com o Brasil, morreu. Ele só pensa nele e no projeto de poder do PT”, afirmou Ciro.