Ciro tem carro penhorado para indenizar Holiday

Equipe BR Político

Ciro Gomes teve determinada a penhora de um carro seu para o pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 38 mil ao vereador Fernando Holiday (DEM), segundo apurou o Estadão. A indenização havia sido determinada por conta de declarações ofensivas do ex-ministro e ex-governador sobre o vereador. Em entrevista à rádio Jovem Pan em junho de 2018, Ciro chamou o vereador de “capitão-do-mato” e “traidor da negritude”, termos que voltou a usar contra Holiday em 2019 em depoimento dado à rádio cearense Tribuna BandNews FM.

“Ele é um capitãozinho-do-mato nazista. Um camarada que chega na Câmara tem a obrigação que entender que 63% da população é negra como ele. E o que ele faz? Quer acabar com o Dia da Consciência Negra. É um traidor da negritude, um serviçal do branqueamento”, afirmou Ciro na entrevista à Jovem Pan.

A execução provisória da sentença foi autorizada em abril do ano passado, mas o valor não foi pago, resultando na determinação da Justiça desta segunda-feira, 27, da penhora de uma Toyota Hilux de 2010 do político. A defesa de Holiday tem 10 dias para decidir se ele fica com o veículo ou o coloca em leilão. “A decisão reforça a gravidade da ofensa, que foi racista. Ele pensou que não ia dar me nada”, afirmou Holiday ao Estadão. A assessoria de Ciro informou ao jornal que ele irá recorrer da decisão.