Clã bolsonarista já reverbera ameaça de Heleno

O clã de Jair Bolsonaro, sempre pronto para jogar gasolina na fogueira, já reverbera com entusiasmo a ameaça do ministro general Augusto Heleno (GSI) contra a possibilidade de apreensão do celular de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), por exemplo, compartilhou a mensagem de Heleno com a mensagem “selva”, em referência ao cumprimento militar. Flavio Bolsonaro, envolvido até o pescoço na denúncia feita pelo empresário Paulo Marinho, também divulgou pelo Instagram a ameaça, comentando aos seus seguidores apenas que “a legenda é por sua conta”.