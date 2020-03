O discurso do ministro Luiz Mandetta agora na Câmara a respeito do surto do novo coronavírus pode ficar vencido tão logo se encerre.

Até aqui, o ministro vai mantendo seu discurso de minimizar o impacto do surto no Brasil, mas fontes do Ministério da Saúde já admitem que a decisão da Organização Mundial de Saúde de decretar pandemia mundial forçosamente mudará os protocolos para lidar com o covid-19.