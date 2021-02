Clima bélico aumenta devido a criação do bloco de Baleia Rossi

O clima bélico na Câmara dos Deputados vai aumentando. A reunião do colégio de líderes, para definir como serão a eleição, teve gritos entre Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Arthur Lira (PP-AL) e terminou com aliados do progressista abandonando as discussões. Nomes como Marcos Pereira (Republicanos-SP) deixou a reunião falando que Maia tenta “um achaque à democracia”.

No momento, o maior conflito é pela formação ou não do bloco de apoio a Baleia Rossi (MDB-SP). O grupo de Lira argumenta que algumas siglas, como o PT, PSB e PDT, não protocolaram sua adesão a tempo. O prazo era até meio dia desta segunda-feira, 1. Os aliados de Baleia alegam que houve uma pane no sistema e por isso protocolaram sua adesão ao bloco com atraso. Há pouco Baleia anunciou a criação de seu bloco com 10 partidos foi deferida.

“Maia está deferindo um bloco que não existe. Saímos em protesto e não vamos aceitar”, afirmou Marcos Pereira. O presidente do PP, Ciro Nogueira, falou em “judicializar a questão”. O tamanho dos blocos é decisivo para a eleição dos cargos na mesa diretora, distribuídos de acordo com a proporcionalidade.