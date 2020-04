CNA diz que mapa para aplicação da Lei da Mata Atlântica ‘extrapola limites’

Principal defensora da minuta de decreto do ministro Ricardo Salles, que altera a regulamentação da Lei da Mata Atlântica de forma a reduzir a proteção do bioma, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) afirmou ao BRP que a iniciativa do titular do Meio Ambiente traz, sim, segurança jurídica ao debate. “O decreto simplesmente traz de volta o texto da lei e se cria, agora sim, uma segurança jurídica na sua aplicação”, disse o coordenador de Sustentabilidade da confederação, Nelson Ananias. “O mapa para a aplicação da Lei da Mata Atlântica extrapola em muito os limites do bioma”, afirmou. Em 2008, o decreto nº 6.600 especificou as formações florestais que deveriam respeitar as regulações de preservação da lei. Entidades ambientalistas defendem o contrário e têm argumentado que, com a fiscalização já regulada nos Estados, a mudança traria instabilidade e mais devastação.

Para Ananias, “a lei é clara, o decreto (de 2008) não. A partir do momento em que o decreto começa a reger a lei, inverte a hierarquia das normas. A CNA nunca pregou a desobediência da lei, mas que a lei seja obedecida, seja qual ela for, Código Florestal, Lei da Mata Atlântica. O que a gente não concorda é que um decreto venha desvirtuar a finalidade da lei deixando uma insegurança jurídica grande. Apoiamos, com essa alteração do decreto, exatamente cumprir o que foi acertado, a intenção do legislador ao escrever e aprovar a lei”, disse.

Em carta de protesto à medida, a Rede de Organizações Não-Governamentais da Mata Atlântica (RMA) classificou a alteração proposta como “séria ameaça à Mata Atlântica” e defendeu que, ao contrário do que Salles afirma, “trará sim significativa redução da proteção sobre o bioma”.

Nelson discorda. “O produtor rural não tem interesse em aumentar os níveis de desmatamento da Mata Atlântica. O que ele quer e o que a gente busca é uma garantia de segurança jurídica para manutenção da produção associada a sustentabilidade. Não existe um afrouxamento da lei”, disse.

Na terça-feira, 28, o ambientalista Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, afirmou que o novo decreto desestabilizaria a Lei da Mata Atlântica, que já tem regulação consolidada em 17 Estados brasileiros. Para Mantovani, o despacho feito por Salles no início de abril, que deu anistia a proprietários rurais que destruíram áreas importantes do bioma e reconheceu como áreas consolidadas as Áreas de Preservação Permanentes desmatadas e ocupadas até julho de 2008, tem relação direta com o decreto de Salles.

Em meio à sobreposição de regulamentos sobre a preservação do bioma, na terça-feira, 28, os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Alagoas fizeram recomendação à Superintendência do Ibama do Estado, ao Instituto do Meio Ambiente e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente que mantenham a aplicação da Lei da Mata Atlântica em suas atividades de fiscalização, e não sigam o entendimento do despacho do início do mês, que teve base no Código Florestal, defendido por Salles.