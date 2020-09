CNBB cita ‘fumaça de fake news’ ao condenar política ambiental

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) publicou uma nota na quarta, 23, em que condena com veemência a política ambiental no Brasil. Em oito tópicos, a CNBB afirma estar “indignada” com a devastação causada pelas queimadas na Amazônia, Cerrado e Pantanal; cita a insistência do governo brasileiro em dizer que o País está de parabéns com a proteção ao seu meio ambiente; lamenta que medidas judiciais não tenham surtido efeito contra a tragédia; critica a redução no orçamento de 2021 para os trabalhos no Ibama e ICMBio; aponta a ineficácia do Conselho da Amazônia; condena o negacionismo do governo sobre os índices de desmatamento e alcance das queimadas, bem como a culpabilização de comunidades locais nos biomas pela disparada dos focos de incêndio, nessa “fumaça de fake news”, e convoca a sociedade “a se unir ainda mais em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil, reforçando a voz dos que desejam um país mais justo e solidário, empenhados na proteção da Casa Comum, partindo dos mais vulneráveis”.

Leia a íntegra da nota: