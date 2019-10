CNBB pede ‘conversão ecológica’ contra óleo no Nordeste

Equipe BR Político

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu uma nota sobre a situação do óleo que atinge praias do Nordeste. Segundo a entidade é necessário uma “conversão ecológica” para remediar a situação. “Os processos extrativistas que contaminam e matam devem ser fiscalizados e devidamente responsabilizados pelo poder público, pois não há futuro para a humanidade sem o indispensável respeito à Casa Comum”, diz na nota, assinada por Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da entidade. “São esperadas, das autoridades competentes, ações efetivas de recuperação do equilíbrio natural. E que seja feita a devida apuração para encontrar a origem e as causas dessa tragédia ecológica.”