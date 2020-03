A Confederação Brasileira dos Bispos do Brasil (CNBB) recomendou nesta manhã de quarta, 25, que a população fique em casa para se prevenir contra a disseminação rápida do coronavírus. “Diante dessa realidade, a Igreja no Brasil tem se mobilizado e apelado para que as pessoas cumpram a quarentena”, diz a entidade. A orientação vai na contramão do que pregou o presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem em defesa do fim do confinamento social para evitar o colapso da economia.