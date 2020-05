CNBB vê com ‘indignação’ declarações de ‘desprezo a vida’

Sem citar nominalmente Jair Bolsonaro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu uma nota criticando recentes atitudes do atual ocupante do Palácio do Planalto. Os bispos afirmam que assistiram com “perplexidade e indignação” não apenas as manifestações contra as medidas de contenção, estimuladas por Bolsonaro, mas também “declarações enviesadas de desprezo pela vida por parte de agentes públicos”, eventos em defesa da ditadura com a presença de autoridades e denúncias acerca da politização da justiça.

“Buscar soluções para os problemas do Brasil fora da institucionalidade democrática e em confronto com os poderes da República, coloca em risco a democracia e a integridade do povo brasileiro”, afirma a CNBB. “Não são toleráveis as manifestações sociais que atentam contra a Constituição, assim como não é tolerável que qualquer autoridade viole os preceitos constitucionais e despreze a vida”, escreve a entidade.

Confira na íntegra a nota: