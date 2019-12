CNI: 60% dos industriais consideram o governo ‘ótimo’ ou ‘bom’

Equipe BR Político

De acordo com pesquisa da CNI, divulgada nesta quarta-feira, 11, a maioria dos industriais brasileiros avaliam positivamente o governo do presidente Jair Bolsonaro. O levantamento aponta que 60% dos empresários consideram o governo ótimo ou bom; 7% avaliam como ruim ou péssimo; e outros 26% acham que o governo é regular.

Dentro da avaliação positiva, o governo é mais bem visto pelos empresários da Região Sul, onde 71% consideram o governo bom ou ótimo. No Centro-Oeste, essa aprovação é de 68%; no Norte, 62%; no Sudeste, 57%; e no Nordeste cai para 50%.

A pesquisa foi divulgada pela CNI na mesma data em que recebeu o presidente em sua sede para evento de entrega do Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial. De acordo com a entidade, a honraria a Bolsonaro é “um reconhecimento do esforço do governo no avanço de pautas que tornam o Brasil mais moderno e competitivo”.

Com relação ao ambiente de negócios, 57% dos empresários da indústria consideram que o ambiente hoje é “muito mais” ou “mais” seguro para tomar decisões de negócios do que em dezembro de 2018. A pesquisa também aponta que 49% dos entrevistados avaliam que as políticas do governo Bolsonaro estão alinhadas ou muito alinhadas aos interesses da indústria.

A pesquisa ouviu 1.914 empresários de todo o País entre os dias 2 e 10 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e a confiança de 95%.