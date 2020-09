CNI/Ibope: Aprovação de Bolsonaro sobe de 29% para 40%

A popularidade do presidente Jair Bolsonaro continua alta em setembro, de acordo com pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada nesta quinta-feira, 24. A parcela das pessoas que consideram o governo ótimo ou bom foi para 40%, maior índice alcançado por Bolsonaro desde o início de seu mandato. Nove meses atrás, quando a última pesquisa do instituto sobre o governo foi feita, a taxa era de 29% da população.

Na esteira do crescimento do presidente na opinião pública, a avaliação negativa, ou seja, as pessoas que consideram o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo, caiu de 38% em dezembro de 2019 para 29% neste mês. A taxa é a mesma dos que consideram a gestão do chefe do Planalto como regular. Em relação à primeira pesquisa do Ibope no governo Bolsonaro, feita em abril de 2019, a avaliação positiva do governo está maior. Na ocasião, o presidente tinha aprovação de 35%.

Em uma pergunta da pesquisa sobre a maneira do presidente administrar o País, a aprovação pessoal de Bolsonaro foi ainda mais alta. Subiu de 41% para 50%, uma recuperação do nível observado em abril de 2019, de 51%.

A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas em 127 municípios entre 17 e 20 de setembro e tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.