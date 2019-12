CNI-Ibope: Maioria da população desaprova o governo

Equipe BR Político

Pesquisa da CNI/Ibope divulgada nesta sexta, 20, informa que 53% da população desaprova o governo do presidente Jair Bolsonaro, enquanto 41% aprova sua maneira de governar. O índice de confiança no presidente também é de 41% dos brasileiros e os que afirmam não confiar nele é de 56%. Quase um terço (29%) da população considera o governo de Jair Bolsonaro ótimo ou bom.

Em relação ao levantamento anterior do Ibope, do final de setembro, a avaliação positiva voltou a oscilar para baixo, de 31% para 29%, dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Já a parcela de insatisfeitos com o governo aumentou de 34% para 38%. A pesquisa ouviu 2 mil brasileiros de 127 municípios, entre 5 e 8 de dezembro.