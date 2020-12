CNI/Ibope: Popularidade de Bolsonaro cai de 40% para 35%

A popularidade do presidente Jair Bolsonaro oscilou de 40% para 35%, segundo pesquisa CNI-Ibope, divulgada nesta quarta-feira, 16, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os números apontam redução de cinco pontos porcentuais em dezembro na quantidade de pessoas que avaliam o governo como ótimo ou bom, em relação à última pesquisa CNI-Ibope, realizada em setembro. A avaliação do presidente, no entanto, é seis pontos maior que a registrada em dezembro de 2019, quando chegou à 29%.

O porcentual de brasileiros que avaliam o governo como ruim ou péssimo cresceu, no limite da margem de erros, de 29% para 33%.

A confiança no presidente praticamente não mudou, oscilando de 46% para 44%, dentro da margem de erro.

A aprovação da maneira de governar do presidente diminuiu, no limite da margem de erro, de 50% para 46%, e a desaprovação subiu, também no limite da margem de erro, de 45% para 49%. A pesquisa CNI-Ibope ouviu 2 mil pessoas entre 5 e 8 de dezembro em 126 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e a confiança, de 95%.

Segurança

A área de segurança pública registra a maior queda no porcentual de aprovação entre as nove áreas de atuação avaliadas, com recuo de 7 pontos – na última pesquisa era a única área com saldo positivo, registrando mais aprovação do que desaprovação. A pesquisa aponta queda também nas áreas de taxa de juros, inflação, saúde e combate à fome e à pobreza.