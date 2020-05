CNI: Sete em cada dez industriais perderam faturamento no começo abril

Sete em cada dez industrias citaram queda de faturamento como um dos principais impactos sofridos com a crise causada pelo coronavírus no Brasil, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Sondagem Especial: Impacto da Covid-19 na Indústria. O resultado, entretanto, aponta o impacto na primeira quinzena de abril, quando a escalada da pandemia no País ainda estava em suas primeiras semanas.

A pesquisa foi feita com 1.740 empresas entre os dias 1 e 14 de abril. De acordo com a sondagem, o segundo maior impacto da crise no dia-a-dia das empresas foi a queda na produção. 76% delas relataram que reduziram ou paralisaram a produção e 59% dos empresários estavam com dificuldades para cumprir com os pagamentos correntes. Até então, 15% das empresas haviam demitido. Apenas 6% dos empresários consultados responderam que a empresa não foi impactada e para 3% o impacto foi positivo.

“A pesquisa sinaliza como a indústria estará pós-pandemia. Nós já imaginávamos que o setor industrial sofreria bastante, pois já estava debilitado e iniciando sua recuperação, quando fomos pegos de surpresa por essa crise. Apesar disso, há um grande esforço para se manter os empregos, o que é muito importante, principalmente diante dessa nova realidade”, afirmou o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi. “Mas o principal problema das empresas é o acesso ao crédito, os recursos não estão chegando na ponta”, reforçou.