CNMP arquiva ação de Lula contra Deltan

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu arquivar, nesta terça-feira, 25, a representação feita pelo ex-presidente Lula (PT) contra o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba.

O processo se tinha como objeto o chamado “power point do Lula”, apresentado em 2016 para explicar a denúncia contra o petista no processo do tríplex de Guarujá (SP).

O entendimento dos integrantes do conselho é de que a reclamação de Lula já prescreveu. Apenas 10, dos 14 membros do CNMP, participaram do julgamento. Desses, 8 votaram pelo arquivamento do caso. Outros 2 também concordavam que havia prescrição, mas rejeitaram o pedido de Lula com o argumento de que os fatos já tinham sido analisados tanto pela Corregedoria do MPF quanto pelo próprio conselho.