CNN ‘censura’ governo brasileiro na Europa

Luiza Ferreira

A CNN International se recusou a veicular, na Europa, duas propagandas do governo brasileiro sobre a preservação da floresta amazônica. O canal comunicou a decisão à Secom, afirmando que pretende se proteger de “reações políticas e legais”. Segundo a Folha, a CNN considerou que as peças publicitárias tinham viés político por utilizar a palavra “soberania”. Em uma delas, o governo brasileiro afirma que “agradece qualquer apoio livre de interesses políticos e econômicos, e dá as boas-vindas a todos os esforços focados somente em ajudar na proteção da Amazônia“.

O texto pode ser lido como uma indireta para o presidente francês, Emmanuel Macron, que critica a política ambiental do Brasil e com quem Bolsonaro travou uma guerra de declarações em defesa da “soberania” brasileira. O governo federal diz que vê interesses políticos nas declarações de Macron, e se recusa a aceitar a ajuda financeira oferecida pelo G-7 até que o presidente francês se retrate. Apesar de não serem veiculadas pelo canal na Europa, as propagandas serão exibidas no Brasil e nos Estados Unidos. O presidente norte-americano, Donald Trump, já declarou que apoia Bolsonaro em meio à crise ambiental.

O secretário Fábio Wajngarten, da Secom, confirmou à Folha informação e disse que enxerga a medida como uma “censura da CNN Internacional, emissora que se diz a favor da democracia”.