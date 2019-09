CNPq suspende 4.500 bolsas por falta de orçamento

Equipe BR Político

O CNPq anunciou na quinta-feira, 15, que suspendeu 4.500 bolsas para estudantes de graduação e pós-graduação “devido ao cenário orçamentário”. As bolsas suspensas não estavam sendo ocupadas atualmente. Segundo o CNPq, elas pertencem às modalidades de bolsas por quota, que são concedidas não apenas a pesquisadores diretamente, mas a instituições de ensino, públicas ou privadas, que fazem sua própria seleção de bolsistas. No corte anunciado pelo CNPq, as mais atingidas foram as bolsas de iniciação científica — cerca de 2.000 foram cortadas. A suspensão das bolsas ocorreu dois dias depois da terceira onda de manifestações em defesa da Educação e contra os cortes constantes que o governo ter feito no Orçamento.

“O CNPq informa a suspensão de indicações de bolsistas, uma vez que recebemos indicações de que não haverá a recomposição integral do orçamento de 2019. Dessa forma, estamos tomando as medidas necessárias para minimizar as consequências dessa restrição”, escreveu o conselho, em nota publicada em suas redes sociais. Atualmente, há 27 mil bolsas por cota ativas para iniciação científica (graduação), 8.650 para mestrado e 8.600 para doutorado. Elas pagam, respectivamente, R$ 400, R$ 1.500 e R$ 2.200. Procurado pelo Globo, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações —ao qual o CNPq é ligado— afirmou estar negociando com a Casa Civil a liberação de um crédito suplementar para evitar a suspensão do pagamento de bolsistas.