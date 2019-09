CNT divulgará pesquisa com avaliação do governo na segunda

Marcelo de Moraes

Na próxima segunda, a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) divulga os resultados da sua pesquisa de opinião, realizada com o instituto MDA. O levantamento vai avaliar o desempenho pessoal e do governo no presidente Jair Bolsonaro, justamente num momento em que o presidente já vem sendo pressionado politicamente. No meio do calor da crise ambiental da Amazônica, um resultado ruim na avaliação de Bolsonaro pode tornar o clima político mais desconfortável para o presidente.

Além da avaliação do presidente e do governo, a pesquisa tratou também de temas como emprego, renda, Saúde, Educação, Segurança Pública, Meio Ambiente, combustíveis e Lava Jato.