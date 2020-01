CNT/MDA: Bolsonaro lidera intenções de voto para 2022, Lula aparece em 2ª

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto para a eleição presidencial de 2022. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) com o Instituto MDA divulgada nesta quarta-feira, 22, o atual chefe do Executivo tem 29,1% das intenções espontâneas de voto.

Lula aparece como o principal rival de Bolsonaro, tem 17% das intenções. Ciro Gomes vem em terceiro (3,5%), à frente do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro (2,4). O petista Fernando Haddad foi citado por 2,3% dos entrevistados.

Neste cenário, o levantamento mostra que a parcela formada por indecisos (30,2%), votos brancos e nulos (10,5%) e outros (5%) será decisiva na definição do da eleição presidencial de 2022. Juntos, esses grupos somam 45,7% das intenções de voto.

A pesquisa foi realizada com 2.002 entrevistados de 137 municípios de 25 Unidades da Federação entre os dias 15 a 18 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.