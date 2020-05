CNT/MDA: Maioria da população aprova isolamento social para todos

A maioria da população é favorável ao isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus. Para 67,3 dos brasileiros, o distanciamento social deve ser praticado por todos, independentemente de ser ou não do grupo de risco, de acordo com

CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 12. Para 29,3% dos entrevistados, o isolamento só deve ser praticado pelas pessoas que fazem parte do grupo de risco. O levantamento mostra que apenas 2,6% da população concorda com o presidente e acredita que não deveria existir isolamento social.

A pesquisa também avaliou a atuação dos governos federal em meio à pandemia: 51,7% dos entrevistados dizem aprovar a atuação do governo federal, enquanto 42,3% desaprovam.

Eleições municipais

Ainda em relação à pandemia, a maioria dos entrevistados considera que as eleições municipais devem ser adiadas por conta do novo coronavírus: 62,5%. Outros 30,4% acham que as eleições municipais devem ser mantidas, apesar dos impactos da crise da covid-19.

Foram feitas 2.002 entrevistas por telefone, com respondentes de 494 municípios de 25 Unidades da Federação, entre os dias 7 a 10 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.