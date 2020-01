CNT/MDA: Sobe a avaliação positiva do governo

Equipe BR Político

Nos últimos cinco meses, a avaliação positiva do governo Bolsonaro subiu de 29,4% para 34,5%. É o que mostra a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) com o Instituto MDA divulgada nesta quarta-feira, 22. O aumento foi de 5,1 pontos entre pessoas que avaliam o governo como ótimo ou bom. A avaliação negativa, oscilou de 39,5% para 31% em cinco meses. Outros 32,1% avaliam o governo como regular.

A pesquisa foi realizada com 2.002 entrevistados de 137 municípios de 25 Unidades da Federação entre os dias 15 a 18 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.