Coaf agoniza

Equipe BR Político

Após a decisão individual do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, tomada em julho, que restringiu a utilização de relatórios do antigo Coaf, as atividades do órgão tiveram uma baixa no ritmo de produção no último mês.

Mas não foi só isso, somado à decisão de Toffoli, mudanças de subordinação têm provocado paralisia no conselho, que recentemente mudou de nome, e agora se chama Unidade de Inteligência Financeira (UIF), e fica sob a asa do Banco Central.

De acordo com a Folha, em agosto, o órgão elaborou apenas 136 relatórios de inteligência financeira, caindo a índices que existiam em período anterior à Operação Lava Jato. Na média do primeiro semestre, eram 741 por mês. Antes de o órgão passar por essas mudanças, o Coaf havia registrado, em 2019, a maior produção de relatórios da série histórica, que começou em 2007, considerando os seis primeiros meses do ano — foram 4.449 relatórios produzidos no período.

Com a desaceleração do ritmo de produção do Coaf, fica evidente o efeito imediato causado pela liminar do Supremo. O sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que tanto evoluiu nos últimos anos, está sob risco claro.