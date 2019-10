Equipe BR Político

O pedido de Flávio Bolsonaro atendido por Dias Toffoli paralisou 700 investigações ligadas a órgãos de controle, como o antigo Coaf e a Receita Federal. Dados obtidos e publicados na Folha deste sábado, mostram que foram afetados especialmente processos que apuravam irregularidades tributárias. Em julho, o presidente do STF atendeu pedido da defesa do filho de Jair Bolsonaro e decidiu suspender todas as investigações que estivessem utilizando dados fiscais obtidos sem autorização judicial.