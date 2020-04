Collor alerta: ‘Já vi esse filme e não foi bom’

Diante dos últimos passos do presidente Jair Bolsonaro de participar de ato a favor do fechamento do STF e do Congresso, o senador Fernando Collor (Pros-AL) deixou seu alerta ao chefe do Planalto com autoridade de quem foi defenestrado da Presidência em 1992. “Eu já vi esse filme e não foi bom”, escreveu o ex-presidente no Twitter nesta quarta, 22.

Como você tem acompanhado por aqui no BRP, a postura leniente de Bolsonaro com as faixas de pedidos de fechamento do Legislativo, da Suprema Corte e exortações de intervenção militar gerou um turbilhão de reações contrárias de integrantes dos Três Poderes. Os perfis bolsonaristas nas redes sociais se alvoroçam com a abertura de inquérito pelo Supremo Tribunal Federal para investigar a organização desses atos do último domingo.