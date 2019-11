Collor manda recado: ‘Presidente sem apoio do Congresso pode cair’

Gustavo Zucchi

Em discurso forte no plenário do Senado nesta terça-feira, 19, o senador e ex-presidente Fernando Collor (PROS) fez um “mea culpa” por sua relação com o Congresso durante o período em que esteve na Presidência da República. E passou o que pode ser considerado um recado ao atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro. “Presidente que não tem apoio do Congresso pode cair”, alertou. “Um dos maiores defeitos (que um presidente pode ter) é não ouvir, fazer ‘ouvido de mercador'”, disse.

Foi, claro, enaltecido pelos petistas. Tanto o senador Humberto Costa (PE) quanto Paulo Paim (RS) pediram a palavra para cumprimentar Collor pelo discurso. “Éramos muito jovens. Hoje faço uma análise daqueles fatos. Se não tivéssemos nos precipitado (no impeachment de Collor), talvez não tivesse ocorrido o impeachment da presidente Dilma”, disse Paim.